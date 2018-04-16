Савченко и Рубан отказываются давать показания, по делу проходит ряд экспертиз - СБУ

Народный депутат Надежда Савченко и глава Центра освобождения пленных Владимир Рубан отказываются от дачи показаний, пользуясь своими процессуальными правами.

Об этом сообщили в Главном следственном управлении Службы безопасности.

В ведомстве рассказали, что по делу назначили и проводят 13 экспертиз оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, видео- и аудиоматериалов, выступлений и публичных призывов. Кроме того, назначена комиссионная судебно-психологическая экспертиза по проверке правдивости показаний Савченко.

Были допрошены свидетели. Также проводится анализ документов и предметов, которые были изъяты по месту жительства и работы Рубана и Савченко.

В СБУ добавили, что планируют окончание предварительного расследования в сжатые сроки.

Напомним, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Сразу после этого ее в помещении Верховной Рады задержали сотрудники Службы безопасности Украины и объявили подозрение. 23 марта суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая.

29 марта Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов народного депутата Надежды Савченко о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.

Надежде Савченко инкриминируют сговор с главарями боевиков "ДНР/ЛНР" и с руководителем Центра освобождения пленных Владимиром Рубаном.