Савченко и Рубан отказываются давать показания, по делу проходит ряд экспертиз - СБУ

Народный депутат Надежда Савченко и глава Центра освобождения пленных Владимир Рубан отказываются от дачи показаний, пользуясь своими процессуальными правами.
Об этом сообщили в Главном следственном управлении Службы безопасности.
В ведомстве рассказали, что по делу назначили и проводят 13 экспертиз оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, видео- и аудиоматериалов, выступлений и публичных призывов. Кроме того, назначена комиссионная судебно-психологическая экспертиза по проверке правдивости показаний Савченко.
Были допрошены свидетели. Также проводится анализ документов и предметов, которые были изъяты по месту жительства и работы Рубана и Савченко.
В СБУ добавили, что планируют окончание предварительного расследования в сжатые сроки.
Напомним, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Сразу после этого ее в помещении Верховной Рады задержали сотрудники Службы безопасности Украины и объявили подозрение. 23 марта суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая.
29 марта Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов народного депутата Надежды Савченко о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.
Надежде Савченко инкриминируют сговор с главарями боевиков "ДНР/ЛНР" и с руководителем Центра освобождения пленных Владимиром Рубаном.
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