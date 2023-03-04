На сумму 100 млн долларов. Саудовская Аравия отправила три самолета гуманитарной помощи Украине 4 марта, 14:27 Гуманитарная помощь Украине от Саудовской Аравии (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Саудовская Аравия отправила Украине три самолета с гуманитарной помощью в рамках программы на 100 млн долларов.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, среди помощи Саудовской Аравии есть 135 мощных генераторов от 20 до 400 кВт, теплые одеяла, средства гигиены. Эта помощь будет распределена среди шести регионов Украины на неотложные нужды тысяч граждан.

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«Мы очень благодарны Саудовской Аравии за поддержку Украины. Эта гуманитарная помощь является свидетельством солидарности и поддержки между нашими государствами», — подчеркнул Ермак.

26 февраля в Киеве Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Файсалом бин Фарханом Аль Саудом.

Зеленский и глава МИД Саудовской Аравии провели переговоры в расширенном формате. В частности, обсуждали имплементацию украинской Формулы мира, привлечение Саудовской Аравии к украинской инициативе поставок зерна в Африку и участие саудовской стороны в послевоенном восстановлении Украины, сообщается на сайте ОП.

В рамках визита были подписаны два документа, формализовавшие предоставление Украине пакета помощи от Саудовской Аравии в размере 400 млн долларов — гумпомощи на 100 млн долларов и нефтепродуктов на 300 млн долларов.

Также глава ОПУ Андрей Ермак заявил, что Саудовская Аравия поддержала резолюцию ООН по устойчивому миру в Украине.