Дальность стрельбы до 54 км. Что известно о САУ RCH 155, которые Германия передаст Украине — инфографика НВ 8 декабря, 19:21 RCH-155 — это колесная САУ с пушкой L52 калибром 155 мм и заявленной дальностью стрельбы до 54 км (Фото:kmweg.com)

7 декабря на сайте немецкого правительства сообщили о подготовке к передаче Украине 18 самоходных артиллерийских установок RCH-155.



НВ собрал главную информацию о гаубицах, которые скоро получит Украина.



Гаубицу производит немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann.



RCH-155 – это колесная САУ с пушкой L52 калибром 155 мм и заявленной дальностью стрельбы до 54 км высокоточными снарядами V-LAP. Дальность стрельбы стандартными боеприпасами – 40 км. Скорость стрельбы – девять выстрелов в минуту. RCH-155 имеет автоматическую систему зарядки с боекомплектом в 30 снаряженных снарядов и 144 - модульных.



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Гаубица может разгоняться до 100 км/ч и обеспечивать пробег на одной заправке до 700 км.



Инфографика: НВ

Колесная формула RCH-155 - 8×8, шасси - Iveco, длина – 10,4 м, ширина – 2,99 м, высота – 3,6 м, вес – 39 т, мощность двигателя – 815 л.с. Платформа бронетранспортера – Boxer. Корпус оснащен модульной броней и дополнительной керамической защитой капсулы экипажа.



В экипаж гаубицы входят командир и водитель.

О том, что федеральное правительство Германии одобрило продажу Украине 18 новейших САУ RCH-155, о которых Киев просил за несколько месяцев до того, сообщалось в сентябре.

16 сентября посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что правительство Германии дало свое согласие на экспорт этого оружия.

Он добавил, что Украина также надеется на получение дополнительных обязательств в рамках существующего предложения KMW на поставку 100 самоходных гаубиц.

По данным издания, предложение производителя также включает в себя обучение и запасные части. Первые RCH-155 будут готовы к поставкам не ранее чем через 30 месяцев, то есть в 2025 году.



По данным источников в украинских властях, KMW не хотела начинать производство до тех пор, пока не будет четкого сигнала от правительства Германии о том, что это оружие может быть экспортировано в Украину.

