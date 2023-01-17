Десятки на вооружении ВСУ. Что известно о польских САУ Krab, которые с лета работают на передовой — инфографика NV

17 января, 16:46
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САУ Krab в Украине. (Фото:пресс-группа Группировки Объединенных сил)

САУ Krab в Украине. (Фото:пресс-группа Группировки Объединенных сил)

На вооружении Вооруженных сил Украины уже десятки польских САУ Krab. В конце мая польское правительство приняло решение передать Украине три батареи (18 установок) самоходных гаубиц калибра 155 мм AHS Krab.

На тот момент польская сторона уже провела учения для 100 украинских военнослужащих по эксплуатации такого типа оружия.

2 июня стало известно, что Украина дополнительно закупит у Польши 60 самоходных гаубиц AHS Krab.

Видео дня

А 19 июля Генштаб ВСУ показал, как польские САУ Krab уже помогают Вооруженным силам Украины уничтожать российских оккупантов на передовой.

https://www.facebook.com/watch/?v=1008343476539139

NV собрал основные характеристики САУ Krab в инфографике.

Самоходные гаубицы AHS Krab производит польская компания Huta Stalowa Wola с 2008 года.

Инфографика: NV

Гаубица представляет собой 155 мм резьбовую пушку на базе шасси южнокорейской САУ K9 Thunder. Башня пушки изготовлена на базе британской САУ AS-90.

Длина AHS Krab — 12 м, ширина — 3,6 м, высота — 3 м, вес — 48 т.

Экипаж состоит из 5 человек.

Длина ствола пушки — 52 калибра, она может стрелять очередями из 3 выстрелов в течение 10 с или вести интенсивный огонь по 2 выстрела в минуту. Максимальная скорострельность — до 6 выстрелов в минуту. Боезапас пушки — 40 снарядов

Минимальная дальнобойность САУ Krab — 5 км, дальнобойность осколочно-фугасными снарядами — 32 км, осколочно-фугасными снарядами с газогенератором — 40 км, M982 Excalibur — более 50 км.

Скорость передвижения САУ Krab — до 67 км/ч, а запас хода — 400 км.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Помощь армии Инфографика NV Украина-Польша САУ Помощь ВСУ

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