«Украинцы — гостеприимная нация». Резников показал украинскую САУ Богдана с накрытым столом — фото 3 июля, 23:16 САУ Богдана (Фото:Украинская бронетехника / Facebook)

Министр обороны Алексей Резников опубликовал фото самоходной артиллерийской установки Богдана калибра 155 мм, которую изготовили в Украине. Он отметил, что в будущем таких пушек в ВСУ будет больше.

Об этом Резников сообщил в Twitter.

«Украинцы очень гостеприимная нация. Как видим на фото, конструкция украинской 155-мм самоходной гаубицы Богдана предусматривает удобный стол, за которым экипаж сможет вкусно поесть. Таких пушек у нас будет больше!», — подчеркнул Резников.

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Богдана — первая украинская гаубица с пушкой 155-миллиметрового калибра, соответствующей стандартам НАТО. До 2022 года на вооружении в украинской армии были пушки советского 152-миллиметрового калибра.

Гаубица сконструирована на шасси полноприводного военного грузовика КрАЗ-6322 с колесной формулой 6×6 производства Кременчугского автомобильного завода. Колесное шасси, которое впервые применяется на украинских самоходных гаубицах, обеспечивает более высокую мобильность, чем гусеничное.

Этот артиллерийский комплекс используется на фронте для противодействия российской агрессии. В мае 2022-го стало известно, что САУ Богдана используется на фронте, а в июне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил ее конструкторов и производителей после успешной операции по освобождению Змеиного.

В январе Резников показал фото за рулем 155-мм украинской САУ Богдана, которая прошла испытания на поле боя.