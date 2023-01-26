Будет поддерживать западные танки. Украинская САУ Богдана прошла испытания на поле боя — Резников 26 января, 20:44 Алексей Резников за рулем САУ Богдана (Фото:Резніков Олексій / Facebook)

Министр обороны Алексей Резников показал фото за рулем 155-мм украинской САУ Богдана, которая уже прошла испытания на поле боя.

Глава Минобороны написал в Facebook, что весь 2022 год ведомство, не афишируя этого, закупало вооружение и технику у украинских производителей, а «там, где было возможно, в рамках компетенции способствовало развертыванию в новых локациях и увеличению мощностей».



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По словам Резникова, Минобороны подготовило переход и планирует в 2023 году направить максимальный объем средств украинским производителям формы, обуви, бронежилетов, беспилотников, боеприпасов и тяжелого оружия.



Инфографика: Резніков Олексій / Facebook

«На фото — украинская САУ Богдана калибра 155 мм. Одна такая артсистема успешно прошла испытания на поле боя. Новые артсистемы Минобороны профинансировало еще весной 2022 года. Танки западного производства, которые поступят через несколько месяцев, на фронте будет поддерживать украинская — во всех пониманиях этого слова — артиллерия», — подчеркнул он.



Министр также пообещал скоро показать результаты разработки украинских БПЛА.

Богдана — первая украинская гаубица с пушкой 155-миллиметрового калибра, соответствующая стандартам НАТО. До 2022 года на вооружении украинской армии находились орудия советского 152-миллиметрового калибра.