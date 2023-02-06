Украинские военные прибыли в Британию для обучения на САУ AS90 6 февраля, 14:32 Лондон обещает передать украинским военным 30 САУ AS90 (Фото:Ministry of Defence/Twitter)

Украинские военные прибыли в Великобританию для освоения САУ AS90, которые Лондон должен передать ВСУ для защиты Украины от агрессии оккупационных войск РФ.

Фото военнослужащих, которые выходят из самолета, опубликовало Минобороны Британии.

«Тепло приветствуем украинских военнослужащих, прибывших в Великобританию в эти выходные для освоения AS90», — отметили в британском оборонном ведомстве в Twitter.

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Сроки, за которые украинские военные должны обучиться работе на AS90, не уточняются.

Фото: Ministry of Defence/Twitter

САУ AS90 имеет 155-мм пушку с боезапасом 48 снарядов. Максимальная скорость стрельбы составляет шесть выстрелов в минуту. Дальность ее выстрела — до 30 км, вес — 45 т, длина — 9,9 м (с пушкой), ширина — 3,4 м, высота — 3 м.

Толщина брони артиллерийской установки до 17 мм, она выдерживает бронебойные шары калибра 14,5 мм и защищает от осколков.

Инфографика: NV

14 января правительство Великобритании сообщило, что передаст Украине эскадрон танков Challenger 2. Также была анонсирована передача 30 самоходных артиллерийских установок AS90.



