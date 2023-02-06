Украинские военные прибыли в Британию для обучения на САУ AS90
Лондон обещает передать украинским военным 30 САУ AS90 (Фото:Ministry of Defence/Twitter)
Украинские военные прибыли в Великобританию для освоения САУ AS90, которые Лондон должен передать ВСУ для защиты Украины от агрессии оккупационных войск РФ.
Фото военнослужащих, которые выходят из самолета, опубликовало Минобороны Британии.
«Тепло приветствуем украинских военнослужащих, прибывших в Великобританию в эти выходные для освоения AS90», — отметили в британском оборонном ведомстве в Twitter.
Сроки, за которые украинские военные должны обучиться работе на AS90, не уточняются.
САУ AS90 имеет 155-мм пушку с боезапасом 48 снарядов. Максимальная скорость стрельбы составляет шесть выстрелов в минуту. Дальность ее выстрела — до 30 км, вес — 45 т, длина — 9,9 м (с пушкой), ширина — 3,4 м, высота — 3 м.
Толщина брони артиллерийской установки до 17 мм, она выдерживает бронебойные шары калибра 14,5 мм и защищает от осколков.
14 января правительство Великобритании сообщило, что передаст Украине эскадрон танков Challenger 2. Также была анонсирована передача 30 самоходных артиллерийских установок AS90.