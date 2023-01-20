155-мм пушка с дальностью до 30 км. Главное о британских САУ AS90, поставки которых Украине подтвердил министр обороны Великобритании
САУ AS90 (Фото:rbsl.com)
Недавно глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что его страна поставит Украине 30 САУ AS90.
NV собрал информацию об этой артиллерийской установке в инфографике.
Производитель САУ AS90 — британская компания RBSL, она находится на вооружении с 1993 года.
Дальность ее выстрела — до 30 км, вес — 45 т, длина — 9,9 м (с пушкой), ширина — 3,4 м, высота — 3 м.
Экипаж САУ AS90 состоит из пяти человек.
Мощность двигателя артиллерийской установки — 660 л.с., скорость — 55 км/ч, запас хода — 350 км.
САУ AS90 имеет 155-мм пушку с боезапасом 48 снарядов. Максимальная скорость стрельбы составляет 6 выстрелов в минуту. Возможен залп из трех выстрелов в течение 10 секунд. Артиллерийская установка оснащена автоматической системой ведения огня, которая вычисляет информацию из разных источников.
Также в вооружение САУ AS90 входит пулемет FN MAG калибра 7,62 мм.
Толщина брони артиллерийской установки до 17 мм, она выдерживает бронебойные шары калибра 14,5 мм и защищает от осколков.