155-мм пушка с дальностью до 30 км. Главное о британских САУ AS90, поставки которых Украине подтвердил министр обороны Великобритании 20 января, 16:20 САУ AS90 (Фото:rbsl.com)

Недавно глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что его страна поставит Украине 30 САУ AS90.

NV собрал информацию об этой артиллерийской установке в инфографике.

Производитель САУ AS90 — британская компания RBSL, она находится на вооружении с 1993 года.

Дальность ее выстрела — до 30 км, вес — 45 т, длина — 9,9 м (с пушкой), ширина — 3,4 м, высота — 3 м.

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Инфографика: NV

Экипаж САУ AS90 состоит из пяти человек.

Мощность двигателя артиллерийской установки — 660 л.с., скорость — 55 км/ч, запас хода — 350 км.

САУ AS90 имеет 155-мм пушку с боезапасом 48 снарядов. Максимальная скорость стрельбы составляет 6 выстрелов в минуту. Возможен залп из трех выстрелов в течение 10 секунд. Артиллерийская установка оснащена автоматической системой ведения огня, которая вычисляет информацию из разных источников.

Также в вооружение САУ AS90 входит пулемет FN MAG калибра 7,62 мм.

Толщина брони артиллерийской установки до 17 мм, она выдерживает бронебойные шары калибра 14,5 мм и защищает от осколков.

