Сара Эштон стала спикером Сил обороны ВСУ. Почему о ней все говорят 4 августа, 16:04 Эштон приехала в Украину вскоре после начала полномасштабной войны (Фото:TRO Media)

Американка Сара Эштон-Сирилло, которая полтора года назад приехала в Украину и вступила в ряды ВСУ, стала официальным представителем Сил обороны Украины. В российских соцсетях эта информация ожидаемо вызвала шквал хейта и оскорблений в адрес Сары, однако и многих украинских пользователей новость зацепила за живое. Агрессия была вызвана прежде всего тем, что 46-летняя Сара — трансгендер, она сменила пол около четырех лет назад. До 2019 года она была Майклом Джоном Сирилло. Как она оказалась в Украине, чем здесь занимается и что отвечает на брутальные упреки в свой адрес, выясняла Светлана Дорош, ВВС Україна.



«Якби мене раніше запитали, чи опинюся я в Україні, я б сказала „ ні“»

До приїзду в Україну Сара жила у Лас-Вегасі. Останні роки вона займалася журналістикою та комунікаціями, а також письменницькою діяльністю. Після того, як у 2015 році побувала у таборах сирійських біженців у Туреччині, написала книгу По доріжках сліз.

Сара зізнається: ніколи не думала, що колись приїде в Україну і воюватиме.

«Якби мене раніше запитали, чи опинюся я в Україні, я б сказала „ні“. Що я буду в ЗСУ — також ні, нізащо», — розповідала вона в інтерв'ю Українській правді кілька місяців тому.

Сара Ештон навесні 2022 року як журналістка поїхала зі США до Польщі, аби досліджувати тему українських біженців.

В Америці Сара Ештон займалася журналістикою, а в Україні стала бойовим медиком / Фото: Fox 5 News

Невдовзі вона поїхала робити репортажі з передової в Україні, а вже згодом вирішила вступити у тероборону.

Спочатку вона служила у батальйоні ТРО імені Номана Челебіджіхана як бойовий медик, потім її перевели у Харківську область. Там вона не лише рятувала українських військових, але й передавала репортажі про обстріли Харкова.

А у лютому 2023 року на передовій у Луганській області Сару поранили в руку і обличчя.

Нещодавно її запросили до команди медійників сил ТРО.

«Вона служить у ТРО ЗСУ молодшим сержантом та є бойовим медиком. Має поранення. Та найголовніше, що Сара інформує англомовну аудиторію — об'єктивно висвітлює події російсько-української війни, розвінчує російські фейки та пропаганду», — написала у фейсбуку заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Звісно ж, це модно, в тренді»

Російські медіа кілька останніх днів поширюють новину про «нового речника ЗСУ», роблячи акцент на трансгендерності Сари Ештон і запевняючи, що в українців ця новина викликала хвилю обурення.

«ЗСУ довго думали, кого б зробити своїм обличчям для західної аудиторії, і нарешті вигадали. Звісно ж, це трансгендер — модно, в тренді», — написало одне з російських видань.

«У Сари велика американська аудиторія, — каже Ганна Маляр. — З 25 червня по 23 липня охоплення аудиторії лише у твіттері становило 28,3 млн користувачів. Тож чому так збудились хейтом ворожі соцмережі — зрозуміло. Втім, це лише збільшило аудиторію Сари».

«Хейтять ті, хто сидить вдома, на дивані»

Олексій Дмитрашківський каже, що Сара Ештон рветься на передову, але її внесок на інформаційному фронті дуже важливий / Фото: Олекса Світлійший / Facebook

Нова посада Сари Ештон спричинила чималу дискусію і серед українців.

Один з активістів Правого сектора Андрій Тарасенко називає факт призначання «трансгендера з Америки» «іспанським соромом».

«Яка різниця, яка стать чи самоідентифікація статі? — відповідає у коментарях до посту Андрій Лучков. — Вона жила та висвітлювала атаки росіян по Харкову у твіттері. До речі на Північній Салтівці. На мій погляд, відважна людина».

«Мені абсолютно байдуже, трансгендер вона чи ні. Я її сприймаю як жінку, бо вона себе асоціює з жінкою. А хейтять ті, хто сидить вдома, на дивані, не воює і шукає виправдань для себе», — каже ВВС Україна начальник служби звʼязків з громадськістю командування сил ТРО ЗСУ Олексій Дмитрашківський, який запросив Сару працювати у медійній сфері.

«Якщо комусь не подобається, що вона має якісь свої погляди на життя, — не дивіться, не слухайте. Але результат показує, що вона робить правильні речі», — додає він.

Директор Центру досліджень громадянського суспільства Віталій Кулик визнає, що для українського споживача інформації поява такої людини може виглядати дивно, але якщо це буде ефективно для американської аудиторії, «то чому б і ні».

Росія ненавидить правду — одна з програм на YouTube, яку почала вести Сара Ештон / Фото: TRO Media

«Мені все одно, який гендер воює за Україну проти російського агресора. Бо це війна на виживання. Тому я вітатиму участь будь-кого на боці України», — каже Віталій Кулик у коментарі ВВС Україна.

«Я знаю, що багато представників ЛГБТ воюють за Україну. Є ціла формація ЛГБТ-військовослужбовців, які відкрито позиціонують себе. І вони воюють не лише за незалежність України, але й за свої права, а також за права ЛГБТ в інших країнах, включно з Росією», — наголошує експерт.

Після хвилі дискусій у соціальних мережах усім стурбованим відповіла сама Сара Ештон.

«В Україні ми не боремося за толерантність і не просимо прийняття. В Україні ми живемо і помираємо за свободу і визволення для всіх людей», — написала вона у твітері.

«Усе інше — це просто шум, шум, якому немає місця під час війни чи у вільному суспільстві», — переконана американка.