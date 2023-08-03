Россияне захейтили спикерку ВСУ из-за трансгендерности. Минобороны Украины дало жесткий ответ 3 августа, 20:31 Сара Эштон (Фото:скриншот видео / Sarah Ashton-Cirillo / Twitter)

В Министерстве обороны Украины ответили россиянам, которые захейтили военнослужащую Сил территориальной обороны, американскую журналистку Сару Эштон из-за ее трансгендерности.

Как отмечает Детектор медиа, у российских пропагандистов случилась истерика из-за новости о том, что официальным спикером ВСУ стала трансгендерная военнослужащая из США.



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Заместительница министра обороны Анна Маляр рассказала в Telegram, что Сара Эштон с марта 2022 года защищает Украину, служит боевым медиком в ТрО ВСУ и имеет звание младшего сержанта, получила ранение. Она подчеркнула, что девушка информирует англоязычную аудиторию и объективно освещает события войны, развязанной Россией против Украины, опровергает российские фейки и пропаганду.



«У Сары большая американская аудитория. С 25 июня по 23 июля охват аудитории Сары только в Twitter составил 28,3 млн пользователей. Почему так возбудились хейтом вражеские соцсети, понятно. Впрочем, это только увеличило аудиторию Сары», — отметила Маляр.

Военнослужащая у себя в Twitter написала, что очень польщена комментарием Анны Маляр и поддержкой со стороны Министерства обороны.



«17 месяцев моей жизни были посвящены освобождению Украины, а большая часть моей работы была скрыта за очень заметным фасадом. Сейчас, когда информационный фронт становится все более важным, я с честью выполняю многочисленные обязанности, возложенные на меня Силами ТрО, ВСУ и Министерством обороны Украины. В Украине мы не боремся за толерантность и не просим о принятии. В Украине мы живем и умираем за свободу и освобождение для всех людей. Все остальное — просто шум, шум, которому не место ни на войне, ни в свободном обществе», — подчеркнула она.

Защитница добавила, что с нетерпением ждет будущего, в котором Украина вернется к границам 1991 года.

В конце июня начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский сообщил, что Сара Эштон будет вести новый англоязычный проект ТрО, направленный на американскую и европейскую аудиторию.