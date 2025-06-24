Заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, бывший офицер воздушных сил Анатолий Храпчинский ответил в эфире Radio NV, чем удивит россиян украинская баллистическая ракета Сапсан и было ли уже боевое применение этой системы.