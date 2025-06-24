«Их ПВО не справится». РФ не сможет перехватить большинство украинских баллистических ракет Сапсан — Храпчинский
ОТРК Сапсан (Фото: defence-ua.com)
Заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, бывший офицер воздушных сил Анатолий Храпчинский ответил в эфире Radio NV, чем удивит россиян украинская баллистическая ракета Сапсан и было ли уже боевое применение этой системы.
Анатолий Храпчинский
Безусловно, любые испытания происходят благодаря боевому применению, кроме некоторых случаев, когда это первое испытание. Поэтому здесь поле для возможностей есть.