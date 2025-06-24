«Их ПВО не справится». РФ не сможет перехватить большинство украинских баллистических ракет Сапсан — Храпчинский

24 июня, 11:39
ОТРК Сапсан (Фото: defence-ua.com)

Автор: Павел Новиков

Заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, бывший офицер воздушных сил Анатолий Храпчинский ответил в эфире Radio NV, чем удивит россиян украинская баллистическая ракета Сапсан и было ли уже боевое применение этой системы.

Анатолий Храпчинский

заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы бывший офицер Воздушных сил

Безусловно, любые испытания происходят благодаря боевому применению, кроме некоторых случаев, когда это первое испытание. Поэтому здесь поле для возможностей есть.

Теги:   Радио NV Война России против Украины ПВО Баллистические ракеты

