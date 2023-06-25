Взлетит ли Сапсан до конца войны? Военный эксперт оценил сроки разработки украинских дальнобойных ракет 25 июня, 13:50 Пока ОТРК Сапсан находится лишь на стадии разработки (иллюстративное фото) (Фото:ukrmilitary.com)

Хотя министр обороны Украины Алексей Резников недавно оптимистично высказывался о разработке украинских ракет с дальностью поражения до 1000 км, текущая информация свидетельствует о том, что до этого следует преодолеть еще немалый путь.

Такое мнение в интервью NV высказал Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express.

Так он прокомментировал слова Резникова о том, что Украина имеет очень хорошие перспективы получить собственные ракеты с дальностью поражения более 1000 км. На мероприятии Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины министр заявил, что исполнителями работ являются украинские производители и речь идет о государственной программе.

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Катков же поделился собственным видением о том, насколько реально для Украины начать изготовление таких ракет как можно быстрее.

«Еще две недели назад [после заявления Резникова] у меня было совсем другое отношение к этому. Оно опиралось на имеющуюся в то время информацию об объявленных сроках разработки украинского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) Сапсан по состоянию на 2020−2021 год. Тогда речь шла о готовности на уровне 80%, и речь шла о том, что по плану к началу 2022 года должна быть готова опытная батарея. Причем батарея, в состав которой входят несколько пусковых установок, машины зарядки дивизионного и батарейного уровней и т. д. Для чего выделялись средства и прочее», — напомнил Катков.

Однако в недавнем интервью Игоря Крола, председателя Западноукраинского объединения предприятий оборонно-промышленного комплекса, куда входят причастные к разработке ОТРК предприятия, говорилось о том, что уровень готовности системы Сапсан пока составляет лишь 65−70%.

«Учитывая это, исчезают надежды, что за почти полтора года войны Украина максимально активизировала работы [по разработке ОТРК]», — отметил Катков.

Он предположил, что озвученные Кролом показатели могли быть преднамеренной дезинформацией. «Впрочем, мне кажется, что это лишняя иллюзия, будто это сказано для дезинформирования врага. В конце концов, Крол называет, вероятно, довольно правдивые цифры, и о разработке, и о потребностях, и о том, что во время войны крайне сложно проводить работу такого уровня. Более того, он даже не стал оценивать возможность завершения этой работы, потому что все предприятия в Украине сейчас находятся в зоне поражения ракет россиян., — добавил эксперт.

Олег Катков также отметил, что даже в этом случае речь идет лишь о завершении разработки [ОТРК]. «Но между наличием концепта, завершением и прохождением всех испытаний разработки и до серийного производства — просто астрономические пропасти», — подчеркнул он.

Поэтому, по словам главного редактора военного портала Defense Express, сейчас в вопросе о разработке украинской ракеты с дальностью поражения до 1000 км, «следует исходить из обновленной информации, и она не такая оптимистичная, как хотелось бы».



«Впрочем, если разработчики опираются на максимально прагматичные варианты с кооперацией всех имеющихся усилий и всеми силами, то это [создание дальнобойной ракеты] реалистично. Если это находится в состоянии концепта, то это совсем другая ситуация и совершенно другие сроки», — отметил Катков.