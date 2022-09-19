Российские саперы проводят разминирование обыкновенными палками — видео
Саперы ВС РФ тыкают палкой в мину, пока та не сдетонирует (Фото:Скриншот видео t.me/operativnoZSU)
Военнослужащие РФ продемонстрировали новый уровень деградации российской армии.
В соцсетях появилось видео, на котором сапер оккупантов проводит разминирование территории с помощью обыкновенной палки.
Суть российского метода состоит в том, чтобы тыкать ею в противопехотную мину, пока та не сдетонирует.
При этом, сколько саперов, практиковавших подобный способ разминирования, ВС РФ потеряли с начала агрессии против Украины, остается лишь гадать.
Тем временем украинская армия продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.
Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.
Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.
Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.
И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.
В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.
На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях псевдореферендума о «присоединении» к РФ.
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