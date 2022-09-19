Российские саперы проводят разминирование обыкновенными палками — видео 19 сентября, 11:13 Саперы ВС РФ тыкают палкой в мину, пока та не сдетонирует (Фото:Скриншот видео t.me/operativnoZSU)

Военнослужащие РФ продемонстрировали новый уровень деградации российской армии.

В соцсетях появилось видео, на котором сапер оккупантов проводит разминирование территории с помощью обыкновенной палки.

Суть российского метода состоит в том, чтобы тыкать ею в противопехотную мину, пока та не сдетонирует.

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При этом, сколько саперов, практиковавших подобный способ разминирования, ВС РФ потеряли с начала агрессии против Украины, остается лишь гадать.

Тем временем украинская армия продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.



На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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