Саперы из Камбоджи, одной из самых заминированных стран, будут обучать украинских коллег 2 ноября, 18:06 Украинские саперы (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном о сотрудничестве. Украинских саперов будут обучать коллеги из упомянутой азиатской страны.

Об этом сообщает The Washington Post.

Генеральный директор Камбоджийского противоминного центра Хенг Ратана проконсультировался с японскими партнерами. После этого было решено послать первую группу саперов на территорию Украины в начале декабре. А вторую — в первом квартале 2023-го, то есть до апреля.

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Камбоджийские саперы считаются одними из самых опытных в мире. В 1998 году в Камбодже завершилась война, которая продлилась почти тридцать лет. После боевых действий огромная территория государства осталась заминированной, что создавало опасности для гражданского населения, особенно в сельских районах. С тех пор камбоджийские специалисты уничтожили множество боеприпасов и мин. Их посылали под эгидой ООН в страны Африки и Ближнего Востока для разминирования территорий.

Камбоджа также выступила против российской агрессии в Украине. Она присоединилась к резолюции ООН, осуждающей полномасштабное вторжение РФ. А премьер-министр Хун Сен заявлял: «Камбоджа всегда против любой страны, которая вторгается в другую страну».