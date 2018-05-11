САП задержала судью Окружного админсуда Киева

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Судью задержали при получении первой части взятки
Фото: САП

Судью задержали при получении первой части взятки

Сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры совместно с СБУ задержали судью Окружного административного суда Киева.

Как сообщили в САП, она требовала у одного из участников судебного разбирательства $10 тысяч.

Задержали судью при получении первого "транша" взятки в размере $2 тысячи.

"Сейчас прокурорами САП решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении и направлении в Высший совет правосудия представление об отстранении от должности", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что харьковского судью отстранили по подозрению во взяточничестве.

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