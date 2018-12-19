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САП разоблачила во Львовской области судью-взяточника

Сегодня, 12:42
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Судья требовал взятку за вождение в состоянии алкогольного опьянения

Фото: pixabay

Во Львовской области при получении взятки задержан судья Турковского районного суда.

Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, он вымогал деньги у водителя, уличенного в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

За тысячу евро коррупционер обещал подозреваемому свое содействие, чтобы тот избежал наказания за свое правонарушение.

При задержании судьи сотрудниками СБУ при нем была обнаружена часть полученной взятки, а во время обыска по месту его жительства оперативники изъяли деньги, полученные им от водителя ранее.

Теги:   Судья Львовская область Коррупция

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