САП разоблачила во Львовской области судью-взяточника Сегодня, 12:42 150 Цей матеріал також доступний українською Судья требовал взятку за вождение в состоянии алкогольного опьянения Фото: pixabay

Во Львовской области при получении взятки задержан судья Турковского районного суда.

Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, он вымогал деньги у водителя, уличенного в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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За тысячу евро коррупционер обещал подозреваемому свое содействие, чтобы тот избежал наказания за свое правонарушение.

При задержании судьи сотрудниками СБУ при нем была обнаружена часть полученной взятки, а во время обыска по месту его жительства оперативники изъяли деньги, полученные им от водителя ранее.