САП приказала вычеркнуть фамилию Гладковского из расследования о хищениях в оборонке - НАБУ
Прокурор Специализированной антикоррупционной
прокуратуры устно приказал детективам Национального антикоррупционного бюро
вычеркнуть из материалов дела о коррупции в оборонной сфере фамилию Олега
Гладковского, заявили в бюро.
"Процессуальными руководителями в уголовном производстве, открытом по публикациям BIHUS.info, не представлено ни одного указания, кроме одного и то - в устной форме: не упоминать в ходатайствах детективов, которые направляются в суд, фамилии Гладковского О.В. и других лиц, опубликованных в журналистском расследовании", - говорится в заявлении НАБУ.
По мнению НАБУ, руководство САП на публику говорит о необходимости расследования хищений в оборонке, а на самом деле "саботирует" его.
В подтверждение этого в НАБУ заявили, что САП почти месяц игнорирует запросы бюро по предоставлению доступа к уголовному производству, которое, вероятно, содержит переписку, которая может свидетельствовать о причастности к коррупционной схеме экс-первого заместителя СНБО Олега Гладковского и его сына.
"Сложившаяся ситуация не только не способствует всестороннему и объективному расследованию фактов коррупции в оборонном комплексе, но и наоборот делает невозможным. Зато ее используют как инструмент политического давления на НАБУ, в том числе со стороны руководителя САП", - отметили в бюро.
В первых двух частях расследования журналистов
программы Bihus.Info говорится, что член СНБО Олег Гладковский, его 22-летний
сын Игорь и гендиректор Укроборонпрома Павел Букин причастны к коррупционной
схеме по выводу из украинской оборонки около 250 млн гривен.
По данным журналистов, они организовали
поставки оборонным предприятиям контрабандных деталей из РФ, а также из
украинских воинских частей по ценам, завышенным в 2-4 раза.
В третьей части журналисты рассказали, что член СНБО Олег Гладковский стал
"смотрящим" в оборонной сфере после Революции Достоинства и получал
откаты от сделок своего сына.
В последней части расследования говорится, что представители
правоохранительных органов (Генпрокуратуры, ГФС, СБУ и НАБУ) за взятку
закрывали уголовные дела против руководителей фирмы Оптимумспецдеталь.