САП приказала вычеркнуть фамилию Гладковского из расследования о хищениях в оборонке - НАБУ Сегодня, 17:50 22 Цей матеріал також доступний українською НАБУ НАБУ

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры устно приказал детективам Национального антикоррупционного бюро вычеркнуть из материалов дела о коррупции в оборонной сфере фамилию Олега Гладковского, заявили в бюро.

"Процессуальными руководителями в уголовном производстве, открытом по публикациям BIHUS.info, не представлено ни одного указания, кроме одного и то - в устной форме: не упоминать в ходатайствах детективов, которые направляются в суд, фамилии Гладковского О.В. и других лиц, опубликованных в журналистском расследовании", - говорится в заявлении НАБУ.

По мнению НАБУ, руководство САП на публику говорит о необходимости расследования хищений в оборонке, а на самом деле "саботирует" его.

В подтверждение этого в НАБУ заявили, что САП почти месяц игнорирует запросы бюро по предоставлению доступа к уголовному производству, которое, вероятно, содержит переписку, которая может свидетельствовать о причастности к коррупционной схеме экс-первого заместителя СНБО Олега Гладковского и его сына.

"Сложившаяся ситуация не только не способствует всестороннему и объективному расследованию фактов коррупции в оборонном комплексе, но и наоборот делает невозможным. Зато ее используют как инструмент политического давления на НАБУ, в том числе со стороны руководителя САП", - отметили в бюро.

В первых двух частях расследования журналистов программы Bihus.Info говорится, что член СНБО Олег Гладковский, его 22-летний сын Игорь и гендиректор Укроборонпрома Павел Букин причастны к коррупционной схеме по выводу из украинской оборонки около 250 млн гривен.

По данным журналистов, они организовали поставки оборонным предприятиям контрабандных деталей из РФ, а также из украинских воинских частей по ценам, завышенным в 2-4 раза.

В третьей части журналисты рассказали, что член СНБО Олег Гладковский стал "смотрящим" в оборонной сфере после Революции Достоинства и получал откаты от сделок своего сына.

В последней части расследования говорится, что представители правоохранительных органов (Генпрокуратуры, ГФС, СБУ и НАБУ) за взятку закрывали уголовные дела против руководителей фирмы Оптимумспецдеталь.