Зеленский ввел санкции против разработчиков российского аналога Starlink и 39 судов теневого флота

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских компаний и граждан, участвующих в разработке спутниковой системы связи Рассвет , а также против 39 судов, задействованных в работе российского теневого флота.

Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили в Офисе президента.

В санкционный список, связанный с проектом Рассвет, включены 10 компаний и 19 физических лиц из России. Речь идет о структурах, которые разрабатывают и развертывают российский аналог Starlink для управления войсками и наведения ударных дронов и ракет — систему, которую Москва планирует использовать в войне против Украины.

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В число подсанкционных структур входят Бюро 1440, отвечающее за разработку и координацию проекта, а также связанные с ним компании Лабс 1440 и ФАБ Рассвет. Первая занимается производством солнечных батарей для космических аппаратов, вторая — созданием спутников связи для низкой околоземной орбиты и абонентского оборудования. Ограничения также распространяются на белорусское предприятие АэроКосмические приборы, которое разрабатывает и создает прототипы компонентов для аэрокосмической отрасли.

В список также попала компания 5С Групп, поставляющая в Россию иностранное промышленное оборудование и производящая промышленные компьютеры под брендом RMatic. Одно из таких устройств было передано российскому производителю средств радиоэлектронной борьбы и беспилотников Орлан, который использовал его в разработках для Бюро 1440.

Кроме того, санкции были введены против компаний Аквамаш, Эл-Оптикс, Элесар-Групп и Малые космические аппараты, которые производят металлические детали, оптическое и электронное оборудование, поставляют компоненты и разрабатывают спутниковую технику.

Кроме того, пакет санкций охватывает 39 морских судов теневого флота РФ. Среди них 17 судов ходят под флагом страны-агрессора, а еще 22 зарегистрированы под флагами Барбадоса, Либерии, Маршалловых Островов, Панамы, Гонконга, Джибути и других государств. Эти суда транспортируют российскую нефть, нефтепродукты и газовый конденсат в Китай, Индию, Египет, Турцию и другие страны.

Часть судов уже находится под ограничениями ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии и Австралии. Украина планирует передать партнерам информацию об остальных судах и призывает их согласовать санкционные меры, чтобы ограничения действовали в разных странах.

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24 октября сообщалось, что Зеленский подписал указы о введении санкций против российских предприятий и граждан, причастных к производству баллистических ракет Искандер, Калибр, Х-101 и Кинжал, а также к поставкам сырья, оборудования и электроники для российского ВПК.