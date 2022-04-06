Зеленский: Готовим новый пакет санкций против России за все содеянное против граждан Украины

6 апреля, 01:50
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Сейчас принципиальный момент для западных лидеров — Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Сейчас принципиальный момент для западных лидеров — Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовятся новые санкции против России за ее зверства против украинских граждан.

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В своем обращении украинский президент отметил, что сейчас настал принципиальный момент для западных лидеров.

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По его словам, это касается не того, как оценят новые санкции, и что о них скажет сам он, а того, как решение о санкциях будет оценено в самих западных обществах.

«После того, что мир увидел в Буче, санкции против России должны быть соразмерны тяжести военных преступлений оккупантов», — подчеркнул Зеленский.

Как добавил украинский лидер, если после этого «как обычно» российские банки смогут еще функционировать, если после этого транзит товаров в РФ будет продолжаться, если после этого страны Евросоюза будут платить России за энергоносители, то политическая судьба некоторых лидеров будет развиваться уже не как обычно.

«Советую всем сейчас почувствовать, что момент действительно принципиальный», — резюмировал Зеленский.

Ранее Евросоюз объявил о пятом пакете санкций в отношении России из-за войны в Украине. Новые санкции затронут импорт угля, запрет операций с четырьмя ключевыми российскими банками и запрет захода судов в порты.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Российская агрессия Санкции против России Санкции Запада Владимир Зеленский Война России против Украины

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