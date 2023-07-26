В Украине начал работу государственный реестр санкций — Железняк 26 июля, 20:14 Ярослав Железняк заявил, что в Украине начал работу государственный реестр санкций (Фото:goloszmin.org)

Народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит работу государственного реестра санкций.

«В Украине появится государственный реестр санкций», — написал он в своем Telegram.

По его словам, Зеленский подписал законопроект 8392, который называется «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения санкций».

Видео дня

12 мая глава государства сообщил, что подписал указ о введении санкций против 38 юридических и 212 физических лиц. Санкции коснулись компаний, связанных с Виктором Медведчуком и другими подсанкционными лицами, учредителями, руководителями, бенефициарами пророссийских компаний, которые владеют активами на украинской территории.

27 мая Зеленский ввел новые санкции против в основном российских компаний, работающих на предприятия ВПК и связанных с ними предприятий, которые обслуживают полномасштабную войну против Украины.

5 июля глава государства подписал указ, согласно которому были введены санкции против 18 зарубежных компаний, зарегистрированных на Кипре и в РФ.



