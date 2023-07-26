В Украине начал работу государственный реестр санкций — Железняк
Ярослав Железняк заявил, что в Украине начал работу государственный реестр санкций (Фото:goloszmin.org)
Народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит работу государственного реестра санкций.
«В Украине появится государственный реестр санкций», — написал он в своем Telegram.
По его словам, Зеленский подписал законопроект 8392, который называется «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения санкций».
12 мая глава государства сообщил, что подписал указ о введении санкций против 38 юридических и 212 физических лиц. Санкции коснулись компаний, связанных с Виктором Медведчуком и другими подсанкционными лицами, учредителями, руководителями, бенефициарами пророссийских компаний, которые владеют активами на украинской территории.
27 мая Зеленский ввел новые санкции против в основном российских компаний, работающих на предприятия ВПК и связанных с ними предприятий, которые обслуживают полномасштабную войну против Украины.
5 июля глава государства подписал указ, согласно которому были введены санкции против 18 зарубежных компаний, зарегистрированных на Кипре и в РФ.