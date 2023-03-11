«Закрывают схемы на десятки миллиардов». Зеленский прокомментировал санкции против игорного бизнеса, связанного с РФ 11 марта, 20:07 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Прес-служба Офиса президента Украины)

В субботу, 11 марта, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал недавно введенные санкции против почти 300 компаний и 120 человек, связанных с российским игорным бизнесом.

Об этом глава государства рассказал в своем видеообращении.

«Есть новый наш санкционный шаг против физических и юридических лиц, связанных с государством-злом. Это более 280 компаний и 120 человек, которые из-за схем с игорным бизнесом работали против Украины, выводили средства из нашего государства и финансировали различные российские комбинации. Решение готовилось определенное время, оно основательно проработано и закрывает схемы на десятки миллиардов «, — подчеркнул Зеленский.

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Он добавил, что это не последнее такое решение, а Украина будет защищаться повсюду и всеми цивилизованными средствами.

10 марта Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда букмекерских компаний и лотерей сроком на 50 лет. В список попали 287 юридических и 120 физических лиц, в том числе украинская компания Parimatch.

Компаниям будут заблокированы активы, запретят торговые операции, в том числе вывод капитала из Украины, аннулируют или остановят лицензии.

Представители Parimatch уже успели отреагировать на санкции, заявив, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины компания прекратила деятельность на территории страны-агрессоры.

В то же время в Parimatch утверждают, что после начала полномасштабной войны отдельные работники Службы безопасности Украины оказывают давление на компанию, угрожают и запугивают.