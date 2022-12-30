«Иструменты РФ — угрозы и запугивание». Санду заявила, что ей «нечего обсуждать» с Россией 30 декабря, 14:10 Майя Санду (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что не видит возможности поддерживать с Россией конструктивные отношения после всего, что Кремль сделал в Украине.

Об этом сообщает Newsmaker.

Санду задали вопрос о регулярных претензиях из Москвы, она назвала их угрозами.

«К сожалению, такими инструментами работает Россия — угрозы, попытки запугивания других стран… Когда мы пришли к власти, мы заявили, что стремимся к конструктивным отношениям с Россией. После того, как началась эта война, какие отношения могут быть с агрессором, с государством, которое убивает своих соседей?», — отметила Санду.

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На вопрос о том, планирует ли она какие-то визиты и встречи с представителями российской власти, президент ответила, что ей «нечего обсуждать со страной-агрессором».

1 ноября Санду заявила, что Россия использует недовольство людей резким скачком цен, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.