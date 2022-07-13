Санду заверила Зеленского в отсутствии угроз для Украины со стороны Приднестровья

13 июля, 21:29
Майя Санду (Фото:Офис президента)

Майя Санду (Фото:Офис президента)

Президент Молдовы Майя Санду заверила президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии угроз для Украины со стороны Приднестровья.

Об этом сообщает Moldova 1.

«Я заверила президента Украины, что на данный момент нет рисков со стороны Приднестровья. Я ссылалась на информацию, которую мы имеем, а также на дискуссии с представителями Тирасполя», — сказала Санду.

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27 июня Санду заявила, что власти страны сейчас не видят угроз для Украины со стороны оккупированного Россией Приднестровья.

https://www.youtube.com/watch?v=UYCd1FS-5q4
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Молдова Приднестровье Владимир Зеленский Майя Санду Война России против Украины

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