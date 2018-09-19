Санаторий сожительницы Януковича, где отравились дети, вернули в госсобственность

Верховный Суд Украины вернул в государственную собственность детский санаторий Славутич в Киевской области, который принадлежал сожительнице экс-президента Украины Виктора Януковича Любови Полежай.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Верховный Суд поддержал принципиальную позицию ГПУ по похищению у государства 6 тысяч кв. м детского санатория, расположенных в живописном уголке Киевской области на берегу Каневского водохранилища", - заявил он в Facebook.

Напомним, что санаторий оказался в эпицентре скандала из-за массового отравления воспитанников спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва по художественной гимнастике Школа Дерюгиных.

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В результате одна девочка, которая впала в кому, умерла. Судмедэкспертиза установила, что смерть наступила в результате отравления.