19 сентября 2018, среда

Санаторий сожительницы Януковича, где отравились дети, вернули в госсобственность

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Санаторий Славутич перешел государству
Фото: Юрий Луценко via Facebook

Санаторий Славутич перешел государству

Верховный Суд Украины вернул в государственную собственность детский санаторий Славутич в Киевской области, который принадлежал сожительнице экс-президента Украины Виктора Януковича Любови Полежай.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Верховный Суд поддержал принципиальную позицию ГПУ по похищению у государства 6 тысяч кв. м детского санатория, расположенных в живописном уголке Киевской области на берегу Каневского водохранилища", - заявил он в Facebook.

Напомним, что санаторий оказался в эпицентре скандала из-за массового отравления воспитанников спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва по художественной гимнастике Школа Дерюгиных.

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