Санаторий сожительницы Януковича, где отравились дети, вернули в госсобственность

Верховный Суд Украины вернул в государственную собственность детский санаторий Славутич в Киевской области, который принадлежал сожительнице экс-президента Украины Виктора Януковича Любови Полежай.
Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.
"Верховный Суд поддержал принципиальную позицию ГПУ по похищению у государства 6 тысяч кв. м детского санатория, расположенных в живописном уголке Киевской области на берегу Каневского водохранилища", - заявил он в Facebook.
Напомним, что санаторий оказался в эпицентре скандала из-за массового отравления воспитанников спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва по художественной гимнастике Школа Дерюгиных.
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