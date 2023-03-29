В Черкасской области будет действовать самый короткий в Украине комендантский час 29 марта, 12:21 Комендантский час в Черкасской области будет длиться четыре часа (Фото:Fedir Gontsa/flickr.com)

С понедельника, 3 апреля, в Черкасской области сократят комендантский час. Он будет длиться с 00:00 до 04:00.

Об этом в Telegram сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

По его словам, такое решение связано с ситуацией по безопасности, посевной кампанией. Также в регионе намерены нарастить производственные мощности.

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«Напоминаю, что в это время запрещено быть на улице и других общественных местах. За исключением сигнала воздушной тревоги», — добавил глава ОВА.

Комендантский час в Черкасской области будет самым коротким в Украине.

В большинстве областей комендантский час длится с 00:00 до 05:00. В Закарпатской области комендантский час не действует.