09 ноября 2018, пятница

Самый смешной троллинг. На улицах Киева появилась реклама "Партии регионов" - фото

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Кто стоит за данной рекламой, не известно
Фото: comments.ua

Кто стоит за данной рекламой, не известно

На столичных улицах появились сатирические рекламные борды, которые якобы агитируют за "Партию регионов".

Соответствующими фото делятся пользователи соцсетей.

Как рассказал у себя в Facebook Денис Гороховский, одна из таких реклам с надписью Вернем своих из БПП! находится на улице Малая Житомирская.

"На сегодня самый смешной троллинг на внешних носителях. Борд реальный. Находится в Киеве, на Малой Житомирской (как спускаться от Михайловской площади к Майдану)", - рассказал он.

На еще одном билборде, размещенном на Дмитриевской, "регионалы" предлагают проголосовать за них, обещая никому про это не рассказывать.

Кто стоит за размещением данной рекламы, не известно.

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