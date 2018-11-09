Самый смешной троллинг. На улицах Киева появилась реклама "Партии регионов" - фото

На столичных улицах появились сатирические рекламные борды, которые якобы агитируют за "Партию регионов".
Соответствующими фото делятся пользователи соцсетей.
Как рассказал у себя в Facebook Денис Гороховский, одна из таких реклам с надписью Вернем своих из БПП! находится на улице Малая Житомирская.
"На сегодня самый смешной троллинг на внешних носителях. Борд реальный. Находится в Киеве, на Малой Житомирской (как спускаться от Михайловской площади к Майдану)", - рассказал он.
На еще одном билборде, размещенном на Дмитриевской, "регионалы" предлагают проголосовать за них, обещая никому про это не рассказывать.
Кто стоит за размещением данной рекламы, не известно.
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