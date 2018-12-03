Самый холодный с начала века. Метеорологи рассказали об особенностях ноября в Киеве Сегодня, 12:40 141 Цей матеріал також доступний українською Зима пришла в Киев в ноябре

Нынешний ноябрь в Киеве стал самым холодным в 21 веке, сообщили в Центральной геофизической обсерватории им. Б.Срезневского.

По данным метеорологов, среднемесячная температура последнего осеннего месяца в столице составила +0,3°С, что ниже климатической нормы на 1,8°С.

Первая декада месяца оказалась теплее климатической нормы на 3 градуса, а уже со второй декады началось резкое снижение до зимних температур.

Холоднее всего было 30 числа, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 11,4°С, а теплее всего - 7 ноября, когда максимальная температура поднялась после полудня до +12,3 градусов.

В Киеве в ноябре выпало 19 мм осадков, что составило лишь треть климатической нормы.