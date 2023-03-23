Где оккупанты идут в наступление: Генштаб назвал самые опасные направления на фронте 23 марта, 07:11 Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Фото:Генштаб)

Оккупационные войска РФ не оставляют намерений по полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, на других — обороняются.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 23 марта.

За минувшие сутки украинские защитники отразили 83 вражеских атаки на восточном участке фронта.

Видео дня

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений, формирование наступательных группировок противника не обнаружено. Российское руководство использует инфраструктуру Беларуси для подготовки своих войск. Сохраняется военное присутствие войск РФ в приграничных районах. Обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Хреновка, Архиповка и Михальчина Слобода Черниговской области; Демьяновка, Эсмань, Атинское, Искрисковщина, Белополье, Волфино, Павловка, Басовка, Юнаковка и Краснополье Сумской области; Басово, Гоптовка, Стрелечья, Веселое, Волчанск, Охримовка, Красное Первое и Кондрашовка в Харьковской области

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты продолжают попытки сломать украинскую оборону. Вели безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка, Белогоровка и Верхнекаменское. Вели огонь из артиллерии по районам населенных пунктов Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское, Белогоровка Луганской области; Терны, Колодязи, Северск, Верхнекаменское и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении войска РФ продолжают наступать, теряя значительное количество живой силы, вооружения и военной техники. Украинские защитники круглосуточно отражают многочисленные атаки в районах Бахмута, Богдановки и Предтечино. Были обстреляны более 15 населенных пунктов вблизи линии соприкосновения, среди которых Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Бахмут, Часов Яр, Александро-Шультино, Северное и Южное Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях оккупанты пошли в наступление в районах населенных пунктов Новокалиново, Степное, Бердичи, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Победа — успеха не имели. Под вражеский огонь попали более 20 районов населенных пунктов, в частности, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Нетайлово, Марьинка, Новомихайловка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты ведут оборонительные действия. Более 45 населенных пунктов недалеко от линии соприкосновения попали под обстрелы, в частности, Малиновка, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области, а также Гавриловка, Ивановка, Зеленовка, Днепровское и город Херсон.

Ранее в Белом доме заявили, что США в вопросе обороны Бахмута поддерживают и полностью полагаются на выбор Украины.

