Оккупанты сосредоточились на трех направлениях: в Генштабе сообщили, где идут ожесточенные бои 25 апреля, 07:19 Самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска сосредотачиваются на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки подразделения Сил обороны отразили 43 вражеские атаки.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 25 апреля, самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях РФ сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей. Обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Клюсы, Гремяч Черниговской области; Нововасильевка, Кучеровка, Шалыгино, Стукаловка, Искрисковщина, Волфино, Могрица, Поповка Сумской области; Окоп, Малые Проходы, Стрелечья, Нескучное, Гатище, Бударки и Чугуновка в Харьковской области.

На Купянском направлении оккупанты проводят фортификационное оборудование позиций на отдельных участках. Под огонь из артиллерии и минометов попали населенные пункты Тополя, Каменка, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Масютовка, Кисловка Харьковской области, а также Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении войска наступательных действий не проводили. Из артиллерии обстреляли населенные пункты Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области, а также Торское, Верхнекаменское, Спорное и Переездное Донецкой области.

На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также за прошедшие сутки оккупанты безуспешно наступали в направлении населенных пунктов Новомарково и Хромовое. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Григорьевка, Хромовое, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении войска РФ наступали неподалеку населенных пунктов Новокалиново, Степное, Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имели. Были обстреляны Новокалиново, Авдеевка, Северное, Тоненькое, Ласточкино, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки украинские защитники отразили атаки противника в районе населенного пункта Марьинка, а также вблизи Новомихайловки. Оккупанты вели огонь по населенным пунктам Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Парасковеевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки российская армия наступательных действий не проводила. От обстрелов пострадали Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка и Комар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются, обстреляли населенные пункты рядом с линией боевого соприкосновения, среди которых Новоселка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйпольское, Чаривное, Орехов Запорожской области; Ивановка, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что в боях за Бахмут российские оккупанты применяют так называемую сирийскую тактику.

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