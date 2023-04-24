Генштаб о ситуации на фронте: Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку 24 апреля, 07:20 Генштаб назвал самые опасные участки фронта (Фото:Генштаб)

Оккупационные войска РФ сосредоточивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего Силы обороны отразили около 60 атак.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 24 апреля, самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях РФ удерживает в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей определенное количество своих войск. За прошедшие сутки были обстреляны районы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Красная Заря, Павловка, Кондратьевка, Тимофеевка Сумской области; Гоптовка, Зеленое, Нескучное, Бударки, Меловое и Красное Первое в Харьковской области.

На Купянском направлении под огонь из артиллерии попали Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка и Берестовое Харьковской области; Новоселовское в Луганской области; Торское и Спорное Донецкой области.

На Лиманском направлении войска РФ не проводили наступательных действий. Из артиллерии обстреляли населенные пункты Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области, а также Торское, Диброва, Верхнекаменское и Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. В течение суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия в окрестностях населенных пунктов Григорьевка, Богдановка и Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Новодмитровка, Константиновка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупационные войска РФ наступали в районах Новокалиново и Первомайского Донецкой области, успеха не имели, понесли большие потери. Были обстреляны, в частности, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Тоненькое, Ласточкино, Первомайское, Карловка и Невельское.

На Марьинском направлении в течение суток украинские защитники отразили многочисленные атаки в северной и центральной частях населенного пункта Марьинка, а также в районе Новомихайловки Донецкой области. От обстрелов пострадали Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Парасковеевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты наступательных действий не проводили. Обстреляли Богоявленку, Новоукраинку, Угледар, Золотую Ниву, Пречистовку, Великую Новоселку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях российские захватчики продолжают вести оборонительные действия. Были обстреляны более 40 населенных пунктов, среди которых Времовка, Новоселка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Красное, Чаривне, Орехов Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Томарино, Одрадокаменка, Ольговка, Садовое, Кизомыс Херсонской области и город Херсон. Повреждено около 25 жилых домов, есть раненые среди мирных граждан.

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