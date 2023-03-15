Самые массовые захоронения украинцев зафиксировали в Киевской и Харьковской областях — Нацполиция

15 марта, 22:33
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Место массового захоронения в освобожденном Изюме (Фото:Пресс-офицер 93-й ОМБр Холодний Яр Ирина Рыбакова via Eugene Enin / Facebook)

Место массового захоронения в освобожденном Изюме (Фото:Пресс-офицер 93-й ОМБр Холодний Яр Ирина Рыбакова via Eugene Enin / Facebook)

Самые массовые захоронения убитых украинцев с начала полномасштабного вторжения России были обнаружены в Киевской и Харьковской областях.

Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украин, руководитель Главного следственного управления НПУ Максим Цуцкиридзе.

«Наибольшие массовые захоронения обнаружены в Изюме на Харьковщине, где погиб 941 человек, и в Киевской области, где обнаружены тела 1374 человек», — сообщил он.

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Также полицейские зафиксировали 25 пыточных и тюрьм в Харьковской области, 16 — в Херсонской, 3 — в Киевской области и 6 — на других оккупированных территориях.

Цуцкидзе добавил, что работа по документированию военных преступлений России продолжается, а собранные доказательства помогут привлечь виновных в их совершении к ответственности в украинских и международных судах.

В начале января полиция сообщила, что с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украине зафиксировали гибель 16 502 человек.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Харьковская область Полиция Киевская область Войска РФ

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