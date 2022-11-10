Журналист назвал новые горячие точки, которые появятся после отступления россиян из Херсона

10 ноября, 21:35
Поделиться:
Юрий Бутусов уверен, что Мелитополь станет ключевой горячей точкой после отступления российских войск из Херсона (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Юрий Бутусов уверен, что Мелитополь станет ключевой горячей точкой после отступления российских войск из Херсона (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Радио НВ назвал новые горячие точки, которые появятся после отступления россиян из Херсона.

Бутусов рассказал в интервью Радио НВ, что на левом берегу у российских войск не хватает сил, и они опасаются, что украинские войска пойдут в наступление в Донецкой и Запорожской областях и «отрежут тот самый печально известный коридор из России в Крым, который сейчас Россия пробила быстрым ударом в феврале».

Видео дня

«Поэтому теперь следующим шагом будет битва в районе Токмак, Мелитополь, Угледар. Теперь там будут сосредоточены усилия. Это очевидно. Если посмотреть обстановку на фронте, теперь там будет горячо», — прогнозирует журналист.

Читайте также:

В ВСУ назвали беспрецедентным уровень потерь РФ в Украине (Фото:Генштаб) «Ближе ко Второй мировой». РФ несет беспрецедентные потери в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара — ВСУ

Также он отметил ключевое значение Мелитополя.

«Конечно, Мелитополь – это ключевой город с самого начала. Если посмотреть на карту, то по пути коридора из России в Крым как раз не Мариуполь, а именно Мелитополь был и является ключевым узлом коммуникации. Поэтому, конечно, мы, к сожалению, его не обороняли в феврале, противник приехал туда без боя. А теперь его нужно отбивать, это потребует очень продолжительных сражений и значительных, к сожалению, жертв», — сказал главный редактор Цензор.НЕТ.

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ заявлял, что ключевым городом для освобождения Херсонской области является не Новая Каховка, а Мелитополь.

Читайте также:

Генштаб рассказал об успешных действиях украинских защитников за сутки (Фото:Генштаб) В районе Токмака уничтожили три вражеских комплекса С-300, ВСУ отразили атаки оккупантов на нескольких направлениях — Генштаб

«Я думаю, что самым главным городом является Мелитополь. Это транспортная развязка и опорный пункт всей обороны, построенный на правом и на левом берегу. Если Мелитополь падет, Каховка окажется в оперативном окружении вместе с Энергодаром. И Россия будет вынуждена либо уйти, либо погибнуть в окружении под огнем наших Вооруженных сил», — сказал он.

10 ноября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в городе прогремели четыре взрыва.

Также он заявлял, что жители Мелитополя находятся в информационном вакууме и не знают, что российские войска бегут из Херсона.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Мелитополь Война в Украине Российско-украинская война Юрий Бутусов Радио НВ Война России против Украины отступление Херсон

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X