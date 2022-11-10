Журналист назвал новые горячие точки, которые появятся после отступления россиян из Херсона 10 ноября, 21:35 Юрий Бутусов уверен, что Мелитополь станет ключевой горячей точкой после отступления российских войск из Херсона (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Радио НВ назвал новые горячие точки, которые появятся после отступления россиян из Херсона.



Бутусов рассказал в интервью Радио НВ, что на левом берегу у российских войск не хватает сил, и они опасаются, что украинские войска пойдут в наступление в Донецкой и Запорожской областях и «отрежут тот самый печально известный коридор из России в Крым, который сейчас Россия пробила быстрым ударом в феврале».

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«Поэтому теперь следующим шагом будет битва в районе Токмак, Мелитополь, Угледар. Теперь там будут сосредоточены усилия. Это очевидно. Если посмотреть обстановку на фронте, теперь там будет горячо», — прогнозирует журналист.

Также он отметил ключевое значение Мелитополя.

«Конечно, Мелитополь – это ключевой город с самого начала. Если посмотреть на карту, то по пути коридора из России в Крым как раз не Мариуполь, а именно Мелитополь был и является ключевым узлом коммуникации. Поэтому, конечно, мы, к сожалению, его не обороняли в феврале, противник приехал туда без боя. А теперь его нужно отбивать, это потребует очень продолжительных сражений и значительных, к сожалению, жертв», — сказал главный редактор Цензор.НЕТ.

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ заявлял, что ключевым городом для освобождения Херсонской области является не Новая Каховка, а Мелитополь.

«Я думаю, что самым главным городом является Мелитополь. Это транспортная развязка и опорный пункт всей обороны, построенный на правом и на левом берегу. Если Мелитополь падет, Каховка окажется в оперативном окружении вместе с Энергодаром. И Россия будет вынуждена либо уйти, либо погибнуть в окружении под огнем наших Вооруженных сил», — сказал он.

10 ноября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в городе прогремели четыре взрыва.

Также он заявлял, что жители Мелитополя находятся в информационном вакууме и не знают, что российские войска бегут из Херсона.