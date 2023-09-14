В России пожаловались на «попытку» атаки украинского морского дрона на свой ракетный корабль на воздушной подушке

14 сентября, 18:31
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Ракетный корабль на воздушной подушке Самум (Фото:Министерство обороны страны-агрессора)

Ракетный корабль на воздушной подушке Самум (Фото:Министерство обороны страны-агрессора)

Министерство обороны страны-агрессора России в четверг, 14 сентября, пожаловалось на атаку "безэкипажного катера" на ракетный корабль на воздушной подушке Самум.

Кремлевские пропагандисты РИА Новости и ТАСС распространили заявление минобороны России, которое утверждает, что катер был «уничтожен».

На фоне больших потерь и неудач страны-агрессора на фронте и успешных спецопераций защитников Украины российские оккупанты регулярно отчитываются об «уничтожении» украинских дронов, ничем не подтверждая свои утверждения.

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Утром 14 сентября оккупанты рассказывали об уничтожении сразу «пяти безэкипажных катеров», которые, по их версии, пытались атаковать патрульный корабль Сергей Котов Черноморского флота страны-агрессора.

14 сентября в оккупированной Евпатории была уничтожена российская зенитно-ракетная система С-400 Триумф — один из важных компонентов системы ПВО оккупантов на полуострове.

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Накануне мощные взрывы прогремели в оккупированном Севастополе. В России заявили об атаке ракет и морских дронов («безэкипажных катеров»), признав удар по судоремонтному заводу и повреждение двух кораблей, якобы находившихся «на ремонте».

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В украинской разведке заявили, что в результате атаки повреждены большой десантный корабль Минск и подлодка Ростов-на-Дону. Они не подлежат восстановлению.

Инфографика: NV

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Украина уничтожила 20 кораблей и катеров страны-агрессора и одну подлодку.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская агрессия Черное море Министерство обороны РФ Беспилотники Минобороны РФ Черноморский флот РФ Агрессия РФ ЧФ РФ Война России против Украины морской дрон-камикадзе

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