В России пожаловались на «попытку» атаки украинского морского дрона на свой ракетный корабль на воздушной подушке 14 сентября, 18:31 Ракетный корабль на воздушной подушке Самум (Фото:Министерство обороны страны-агрессора)

Кремлевские пропагандисты РИА Новости и ТАСС распространили заявление минобороны России, которое утверждает, что катер был «уничтожен».

На фоне больших потерь и неудач страны-агрессора на фронте и успешных спецопераций защитников Украины российские оккупанты регулярно отчитываются об «уничтожении» украинских дронов, ничем не подтверждая свои утверждения.

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Утром 14 сентября оккупанты рассказывали об уничтожении сразу «пяти безэкипажных катеров», которые, по их версии, пытались атаковать патрульный корабль Сергей Котов Черноморского флота страны-агрессора.

14 сентября в оккупированной Евпатории была уничтожена российская зенитно-ракетная система С-400 Триумф — один из важных компонентов системы ПВО оккупантов на полуострове.

Накануне мощные взрывы прогремели в оккупированном Севастополе. В России заявили об атаке ракет и морских дронов («безэкипажных катеров»), признав удар по судоремонтному заводу и повреждение двух кораблей, якобы находившихся «на ремонте».

В украинской разведке заявили, что в результате атаки повреждены большой десантный корабль Минск и подлодка Ростов-на-Дону. Они не подлежат восстановлению.

Инфографика: NV

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Украина уничтожила 20 кораблей и катеров страны-агрессора и одну подлодку.