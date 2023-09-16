Появилось фото российского корабля Самум, вероятно, после атаки дрона СБУ. Его буксируют в Севастополе 16 сентября, 11:23 В Сети публикуют фото ракетного корабля Самум, который атаковала Украина (Фото:Соцсети/Telegram)

В Сети появилось фото ракетного корабля России Самум, который буксируют в оккупированном Крыму. Накануне источники NV сообщали, что его подбил экспериментальный морской дрон СБУ Морской малыш.

Снимок опубликовал Telegram-канал Крымский ветер в субботу, 16 сентября.

В посте говорится, что Самум буксируют в Севастопольской бухте уже после атаки. Автор профильного блога Covert Shores и OSINT-аналитик H I Sutton отметил, что россияне часто буксируют корабли в порт, в том числе и ракетные катера класса Бора.

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«Однако корма низкая, что подтверждает сообщения, что ее ударил и повредил украинский дрон», — написал он в X (Twitter).

Фото: Соцсети/Telegram

Накануне источники в СБУ сообщили NV, что 14 сентября украинский морской дрон подбил российский корабль Самум у входа в Севастопольскую бухту.

По словам собеседников, дрон попал в заднюю правую часть корабля и нанес ему значительные повреждения. Самум потерял ход, оккупанты были вынуждены отбуксировать его на ремонт с большим дифферентом на корму и креном на правый борт.

Утром 14 сентября Силы обороны ударили по двум патрульным кораблям страны-агрессора России проекта 22160 типа Василий Быков в юго-западной части Черного моря, они получили повреждения. Для спецоперации использовались морские дроны.

За день до этого мощные взрывы прогремели в оккупированном Севастополе. В России заявили об атаке ракет и морских дронов («безэкипажных катеров»), признав удар по судоремонтному заводу и повреждение двух кораблей, якобы находившихся «на ремонте».