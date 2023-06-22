Воздушные силы о SAMP-T в Украине: Ждем, когда скажут, что действительно заступил на боевое дежурство 22 июня, 10:28 SAMP-T (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

О том, что франко-итальянский зенитно-ракетный комплекс дальнего действия SAMP-T заступил на боевое дежурство в Украине, сообщит командующий Воздушных сил ВСУ.

Об этом заявил спикер ВС Юрий Игнат в эфире телемарафона в четверг, 22 июня.

«Видите, Эммануэль Макрон уже сообщил о том, что SAMP-T уже в Украине. Ждем от командующего Воздушных сил, что он встретит людей, приветствует на нашей земле и объявит о том, что комплекс действительно заступил на боевое дежурство», — сказал он.

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По словам Игната, кроме этой системы, Украина рассчитывает получить немецкие IRIS-T и «усиление» защиты регионов в виде комплекса средней дальности NASAMS.

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20 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что система ПВО SAMP-T уже работает в Украине. 15 мая СМИ сообщили, что Киев получил первый комплекс от Парижа и Рима. Официально в Украине об этом не сообщали.

ЗРК SAMP-T — это система ПВО, которая может уничтожать самолеты на расстоянии до 100 километров. Для сбития баллистических ракет максимальное расстояние цели составляет 25 километров.

