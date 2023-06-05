Воздушные силы: Надеемся, SAMP-T будет работать не хуже Patriot. Возможно, и по авиации россиян 5 июня, 13:06 SAMP-T (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

В Воздушных силах ВСУ надеются, что результат работы зенитно-ракетного комплекса дальнего действия SAMP-T, который Украине обещали Италия и Франция, будет не хуже американского Patriot и он сможет поражать российскую авиацию.



Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВС Юрий Игнат.

По его словам, Украине нужно заменить все советские ЗРК на современные западные. Для этого идут переговоры с партнерами о предоставлении различных систем.

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«Тот самый SAMP-T, который хочется тоже уже видеть в боевой работе, будет уничтожать оккупантов. Тактико-технические характеристики довольно такие впечатляющие этого комплекса, который, надеемся, будет не хуже на практике, чем Patriot. Будет уничтожать и крылатые ракеты, и баллистические, ну и, возможно, авиационную технику», — заявил Игнат.

Он добавил, что, кроме этих двух систем, «значительную роль» в украинской системе ПВО играют комплексы IRIS-T и NASAMS. Игнат говорит, что они тоже будут развиваться, а союзники уверяют, что системы будут иметь ракеты большего радиуса действия.

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15 мая СМИ сообщили, что Украина получила первый SAMP-T от Франции и Италии. Официально это не подтверждали. 30 мая Рим анонсировал новый пакет военной помощи для Киева, в который тоже могут войти эти системы.

ЗРК SAMP-T — это система ПВО, которая может уничтожать самолеты на расстоянии до 100 километров. Для сбития баллистических ракет максимальное расстояние цели составляет 25 километров.

