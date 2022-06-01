Убиты из-за прихоти диктатора. Самым младшим жертвам российской агрессии было 23 дня, полтора и три месяца — Венедиктова
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину пострадали более 689 детей (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что самым младшим жертвам российской агрессии было 23 дня, полтора и три месяца.
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«Эти украинские младенцы убиты из-за прихоти российского диктатора уничтожить наше будущее», — написала она в Facebook.
По ее словам, 243 детей уже никогда не осуществят свои мечты, 446 раненым война навсегда оставит шрамы на телах и в душах.
«Страшно подумать, что это далеко не все малыши, которые пострадали от армии рф», — написала она.
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