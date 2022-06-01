Убиты из-за прихоти диктатора. Самым младшим жертвам российской агрессии было 23 дня, полтора и три месяца — Венедиктова

1 июня, 15:54
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С начала полномасштабного российского вторжения в Украину пострадали более 689 детей (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину пострадали более 689 детей (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что самым младшим жертвам российской агрессии было 23 дня, полтора и три месяца.

Война России против Украины — главные события 1 июня

«Эти украинские младенцы убиты из-за прихоти российского диктатора уничтожить наше будущее», — написала она в Facebook.

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По ее словам, 243 детей уже никогда не осуществят свои мечты, 446 раненым война навсегда оставит шрамы на телах и в душах.

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«Страшно подумать, что это далеко не все малыши, которые пострадали от армии рф», — написала она.

https://www.youtube.com/watch?v=Bg1Tzqrfx78
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Дети Ирина Венедиктова Война России против Украины

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