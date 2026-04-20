В Одессе задержали мужчину, который травмировал ребенка (Фото: Национальная полиция в Полтавской области)

В Одессе правоохранители задержали военного, который самовольно покинул воинскую часть. Он угрожал гражданам ножом и нанес телесные повреждения ребенку, сообщили в полиции.

Ребенка госпитализировали, а инспекторы установили местонахождение злоумышленника, который скрылся на территории частного дома.

Как сообщили в полиции, во время общения мужчина вел себя агрессивно, имел явные признаки опьянения и продолжал высказывать угрозы. Патрульные задержали его, применив физическую силу и наручники.

Реклама

Правоохранители выяснили, что мужчину разыскивают из-за самовольного оставления воинской части. Его передали военной службе правопорядка.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.