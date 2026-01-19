— Андрей, давайте обсудим вопрос СЗЧ. Главком ВСУ Александр Сырский в своем интервью сказал о том, что, по его мнению, сейчас ТЦК лучше справляются с набором людей, лучше работают. Видит улучшение качества мобилизации главнокомандующий за последние полгода. Мы дошли до цифры — 200 тысяч СЗЧ. Как возвращать военных, что делать, какие дальнейшие установки у нас могут быть в этом контексте? И что, в частности, вы делаете у себя в рамках своего корпуса? И как корпус этому помогает?

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— Очень глубокий вопрос, много составляющих. Давайте начнем с коротенького комментария относительно нашего главнокомандующего, его интервью. Для меня это, честно говоря, еще одно осознание того, что мы в каких-то параллельных измерениях живем, к сожалению.