«Мы с Сырским — в параллельных измерениях». Разговор NV с Прокурором о 400+ тысячах СЗЧшников и их возвращении в армию

19 января, 19:31
NV Премиум
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Командир воинской части в 17-м армейском корпусе Андрей Иванов — о проблеме самовольного оставления части (Фото: 1027 зенитный ракетно-артиллерийский полк / Facebook)

Командир воинской части в 17-м армейском корпусе Андрей Иванов — о проблеме самовольного оставления части (Фото: 1027 зенитный ракетно-артиллерийский полк / Facebook)

Автор: Василий Пехньо

Командир воинской части в 17-м армейском корпусе, лейтенант ВСУ Андрей Иванов с позывным Прокурор в интервью Radio NV — о проблеме самовольного оставления части (СЗЧ) и пути ее решения — возвращение военных на службу.

 — Андрей, давайте обсудим вопрос СЗЧ. Главком ВСУ Александр Сырский в своем интервью сказал о том, что, по его мнению, сейчас ТЦК лучше справляются с набором людей, лучше работают. Видит улучшение качества мобилизации главнокомандующий за последние полгода. Мы дошли до цифры — 200 тысяч СЗЧ. Как возвращать военных, что делать, какие дальнейшие установки у нас могут быть в этом контексте? И что, в частности, вы делаете у себя в рамках своего корпуса? И как корпус этому помогает?

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— Очень глубокий вопрос, много составляющих. Давайте начнем с коротенького комментария относительно нашего главнокомандующего, его интервью. Для меня это, честно говоря, еще одно осознание того, что мы в каких-то параллельных измерениях живем, к сожалению.

Теги:   СЗЧ Война России против Украины Александр Сырский Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Радио NV

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