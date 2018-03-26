Самоубийство ветерана АТО Волошина: полиция допросила главу Николаевской ОГА Савченко

В рамках дела о самоубийстве летчика и ветерана АТО Владислава Волошина полиция допросила главу Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко, а также его заместителя и заместителя начальника местного аэропорта.

Об этом сообщил начальник регионального управления полиции Юрий Мороз, пишут НикВести.

"Глава администрации дал показания, в которых сообщил, что имел с Волошиным только рабочие отношения, никаких угроз, принуждений к подписанию документов не было", - сказал представитель правоохранительного ведомства.

Мороз также пересказал слова жены ветерана АТО о том, что в начале марта Савченко пообещал Волошину посодействовать ему в получении квартиры после получения сертификатов по аэропорту.

Глава областной полиции подчеркнул, что Волошин был в приподнятом настроении, так как должна была решиться его проблема с собственным жильем.

"Я на сегодняшний день, изучая те материалы, которые есть в уголовном производстве, не вижу тех оснований, которые могли бы говорить о том, что Влад совершил этот трагический поступок именно под давлением", - сказал Мороз.

Он добавил, что эта версия не отбрасывается.

"Мы продолжаем ее проверять", - резюмировал Мороз.

Ранее сообщалось, что в Николаеве застрелился военный летчик, герой АТО, возглавлявший аэропорт.

Позже СМИ опубликовали его переписку, в которой говорится о проблемах в отношениях с главой Николаевской ОГА Алексеем Савченко. В ней, в частности, Волошин сообщает о неких "махинациях" при реконструкции здания аэропорта, о желании покинуть занимаемую должность, а также о мыслях, связанных с возможной смертью.

Полиция сообщила, что исследует переписку Волошина с сотрудником Николаевского международного аэропорта.

Правоохранители рассматривают пять версий случившегося.