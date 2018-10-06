Самолеты ВВС США прибыли в Украину для участия в военных учениях

Самолеты ВВС США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules прибыли в Украину для участия в военных международных учениях Clear Sky 2018, целью проведения которых является укрепление мира и безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

Отмечается, что Clear Sky 2018 - это общие и многонациональные учения, в которых примут участие около 950 сотрудников из девяти стран, включая Бельгию, Данию, Эстонию, Нидерланды, Польшу, Румынию, Украину, Великобританию и США.

В этом году отмечают 25-ю годовщину сотрудничества Национальной гвардии Калифорнии с Украиной в рамках программы государственного партнерства Европейского командования США. Эти мероприятия будут включать активное участие указанных самолетов.

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