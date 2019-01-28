Самолеты украинских Вооруженных сил провели учения над Азовским морем Сегодня, 10:39 1329 Цей матеріал також доступний українською Скрин видео Операция объединенных сил / Joint Forces Operation Самолеты ВСУ провели учения над Азовским морем Скрин видео Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

Военные летчики, моряки ВМС и Госпогранслужбы из состава Объединенных сил провели учения в акватории Азовского моря.

Во время учений летчики отработали практическое наведение на морские цели врага с бортов украинских кораблей, находившихся на дежурстве в Азове, сообщает пресс-служба Минобороны.

Реагирование с выходом на вражескую морскую цель проведено в определенное нормативом время.

Напомним, 24 января в Полтавской области состоялись летно-методические сборы армейской авиации Сухопутных войск.