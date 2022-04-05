Самолеты РФ ночью выпустили с территории Беларуси четыре крылатые ракеты 5 апреля, 10:18 Цей матеріал також доступний українською Целью ракет были объекты гражданской инфраструктуры в нескольких западных областях (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces)

В ночь на вторник, 5 апреля, российские оккупанты пытались нанести по территории Украины удар крылатыми ракетами с территории Беларуси.

Война России против Украины — главные события 5 апреля

Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Там рассказали, что вероятными целями двух Су-35 были объекты гражданской инфраструктуры в нескольких западных областях.

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«Средствами противовоздушной обороны уничтожены три крылатые ракеты, четвертая — была повреждена, что не позволило ей точно попасть в цель. Наведение ракет противником и ведение разведки по результатам удара осуществлялось двумя БПЛА оперативно-тактического уровня, также уничтоженными подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования Запад», — говорится в сообщении.

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