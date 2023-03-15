Украинские защитники сбили российский бомбардировщик под Бахмутом — видео

15 марта, 12:30
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Самолет Су-24 сбили в районе Бахмута (Фото:Кадр UMFT — UA Military Flight team)

Самолет Су-24 сбили в районе Бахмута (Фото:Кадр UMFT — UA Military Flight team)

В среду, 15 марта, украинские защитники сбили российский бомбардировщик Су-24 в районе Бахмута Донецкой области.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале UMFT — UA Military Flight team.

Вражеский самолет уничтожили военнослужащие 93-й бригады.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1635958156298788866

«Видели бы вы эту радость ребят после попадания», — говорится в подписи к ролику.

Видео дня

В ночь на понедельник, 6 марта, бойцы украинской Нацгвардии сбили российский штурмовой самолет Су-25 в районе Бахмута.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Су-24 Самолеты Бахмут Война России против Украины

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