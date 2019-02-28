Самолет спасателей эвакуировал из зоны ООС в Киев девочку, которая впала в кому Сегодня, 12:28 795 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео ООС Девочку доставили в Киев в тяжелом состоянии Скриншот с видео ООС

Из зоны ООС в Киев самолетом украинских спасателей Ан-26 эвакуировали 12-летнюю девочку, которая впала в кому.

По данным штаба ООС, такое решение принял командующий операцией Сергей Наев.

Семья девочки проживает в Донецкой области. У ребенка произошло нарушение мозгового кровообращения и геморрагический инсульт, она впала в кому.

Девочку эвакуировали в тяжелом состоянии в Киев для дальнейшего лечения в Институте нейрохирургии имени А.Ромоданова.