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Самолет спасателей эвакуировал из зоны ООС в Киев девочку, которая впала в кому

Сегодня, 12:28
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Скриншот с видео ООС

Девочку доставили в Киев в тяжелом состоянии

Из зоны ООС в Киев самолетом украинских спасателей Ан-26 эвакуировали 12-летнюю девочку, которая впала в кому.

По данным штаба ООС, такое решение принял командующий операцией Сергей Наев.

Семья девочки проживает в Донецкой области. У ребенка произошло нарушение мозгового кровообращения и геморрагический инсульт, она впала в кому.

Девочку эвакуировали в тяжелом состоянии в Киев для дальнейшего лечения в Институте нейрохирургии имени А.Ромоданова.

Теги:   Киев Эвакуация ООС

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