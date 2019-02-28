Самолет спасателей эвакуировал из зоны ООС в Киев девочку, которая впала в кому
Сегодня, 12:28
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Из зоны ООС в Киев самолетом украинских спасателей Ан-26 эвакуировали 12-летнюю девочку, которая впала в кому.
По данным штаба ООС, такое решение принял командующий операцией Сергей Наев.
Семья девочки проживает в Донецкой области. У ребенка произошло нарушение мозгового кровообращения и геморрагический инсульт, она впала в кому.
Девочку эвакуировали в тяжелом состоянии в Киев для дальнейшего лечения в Институте нейрохирургии имени А.Ромоданова.