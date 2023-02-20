Авиация ВСУ нанесла 29 ударов по позициям оккупантов, Силы обороны сбили российский самолет — Генштаб
Генштаб сообщил об успешной работе украинской авиации и об уничтожении российского самолета (Фото:Генштаб)
За минувшие сутки авиация, а также подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины нанесли удары по важным позициям российских оккупационных войск.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 20 февраля.
Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, семь ударов по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях, а также два удара по другим важным вражеским объектам.
Также украинские защитники сбили вражеский самолет Су-25, два беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10 и два дрона-камикадзе типа Ланцет-3.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили батарею реактивных систем залпового огня российских оккупантов.
Накануне в разведке сообщили, что Россия разместила свою авиацию в 200 км от украинской границы.