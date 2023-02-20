Авиация ВСУ нанесла 29 ударов по позициям оккупантов, Силы обороны сбили российский самолет — Генштаб 20 февраля, 08:00 Генштаб сообщил об успешной работе украинской авиации и об уничтожении российского самолета (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки авиация, а также подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины нанесли удары по важным позициям российских оккупационных войск.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 20 февраля.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, семь ударов по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях, а также два удара по другим важным вражеским объектам.

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Также украинские защитники сбили вражеский самолет Су-25, два беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10 и два дрона-камикадзе типа Ланцет-3.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили батарею реактивных систем залпового огня российских оккупантов.

Накануне в разведке сообщили, что Россия разместила свою авиацию в 200 км от украинской границы.