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Самолет рейса Москва-Кишинев вынужденно сел в Одессе из-за тумана

Вчера, 22:11
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Руслан Форостяк / Facebook

Самолет остался в аэропорту Одессы

В четверг, 31 января, в международном аэропорту Одессы совершил незапланированную посадку пассажирский самолет рейса Москва (Домодедово) - Кишинев.

Об этом сообщил советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк.

По его словам, самолет долго кружил над международным аэропортом Кишинева в ожидании улучшения погодных условий. Из-за густого тумана борт не смог осуществить безопасную посадку.

"Когда топлива остался критический резерв, позволяющий осуществить посадку на одном из ближайших запасных аэродромов, это оказалась Одесса, направился к нам, и несмотря на густой туман, совершил успешную посадку в международном аэропорту Одессы", - сообщил он.

По словам Форостяка, пассажиров доставили в аэропорт Кишинева автобусом через пункт пропуска Паланка. Сам борт остался в аэропорту Одессы до окончания неблагоприятных погодных условий.

Фото: думская
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