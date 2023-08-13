Самолет рейса Норвегия-Турция проникал в воздушное пространство Украины — СМИ

13 августа, 06:16
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После двух часов в воздухе самолет отклонился от маршрута и пролетел на границе Закарпатской и Черновицкой областей (Фото:pexels.com/@tarik-nachat)

После двух часов в воздухе самолет отклонился от маршрута и пролетел на границе Закарпатской и Черновицкой областей (Фото:pexels.com/@tarik-nachat)

Самолет турецкой авиакомпании с гражданами, следовавший из Осло в Анталию, 25 июля проникал в закрытое воздушное пространство Украины. Самолет отклонился от маршрута и пролетел на границе Закарпатской и Черновицкой областей.

Об этом сообщает NRK.

Самолет Airbus A320−200 турецкой авиакомпании BBN Airlines следовал из Осло в Анталию. Его маршрут, где зафиксировано проникновение в закрытое воздушное пространство Украины, зафиксирован на сайте Flightradar24.

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Сообщается, что после двух часов в воздухе самолет отклонился от маршрута и пролетел на границе Закарпатской и Черновицкой областей, далее он проследовал в воздушное пространство Румынии. В авиакомпании BBN Airlines подтвердили, что 25 июля их самолет сменил маршрут из-за приближающейся бури.

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«Мы понимаем беспокойство, которое вызывает этот инцидент, и гарантируем, что будем активно принимать меры, чтобы предотвратить подобные инциденты», — заявил представитель авиакомпании.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Турция Воздушное пространство Норвегия Война в Украине Война России против Украины

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