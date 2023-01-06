Украинские военные сбили самолет и вертолет РФ: Генштаб сообщил о других результативных ударах

6 января, 07:17
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Украинские военные сбили российский самолет Су-25 (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Украинские военные сбили российский самолет Су-25 (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В течение прошлых суток украинские военнослужащие сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8. Авиация и артиллерия нанесли ряд результативных ударов по позициям оккупационных войск РФ.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 6 января.

Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также три удара по позициям вражеских зенитно-ракетных комплексов.

Видео дня

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии ударили по двум районам сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов.

По данным Генштаба, с начала российского полномасштабного вторжения войска РФ потеряли в Украине 19,5 тысяч единиц техники, среди которой 284 самолета и 271 вертолет.

https://www.youtube.com/watch?v=vhnqRQf4Rk8
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Ми-8 Су-25 Артиллерия Война России против Украины Генштаб ВСУ

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