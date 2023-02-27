«Хорошая новость для Украины». В Воздушных силах прокомментировали повреждение самолета А-50 на аэродроме Мачулищи 27 февраля, 15:37 Самолет ДРЛО А-50 (Фото:Wikipedia.org)

В Воздушных силах ВСУ прокомментировали повреждение самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 в результате диверсии на белорусском аэродроме Мачулищи.



Как заявил в эфире телемарафона пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат, повреждение самолета А-50 — это «хорошая новость для Украины».

В то же время, по его словам, это не повлияет на возможности РФ наносить удары по территории Украины.

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Игнат отметил, что у России есть около девяти таких самолетов, половина из них — модернизированные.

«Но, безусловно, для Украины это хорошая новость. Этот самолет постоянно в воздухе, проводит радиолокационную разведку, сканирует территорию, когда работают наши средства ПВО, обнаруживает их местонахождение, отслеживает взлет, посадку и направления движения нашей авиации. Самолет также сопровождает атаки крылатыми ракетами по территории Украины», — добавил представитель командования.

В воскресенье, 26 февраля, на белорусском военном аэродроме Мачулищи, который использует российская авиация, прогремели взрывы. По предварительным данным, был серьезно поврежден российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.

В результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна. Сообщается, что воздушное судно больше не сможет работать.

Глава белорусской оппозиционной инициативы BYPOL Александр Азаров сообщил, что диверсию организовали белорусские партизаны.